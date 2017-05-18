Леонид Слуцкий - один из кандидатов на пост главного тренера Уотфорда

После решения «Уотфорда» отказаться от услуг Вальтера Маццарри английская пресса принялась спекулировать, кто может сменить итальянца на посту главного тренера.Напомним, накануне «шершни» официально объявили, что Маццарри покинет свой после после заключительного матча сезона. Таким образом, ни одному специалисту не удалось продержаться в «Уотфорде» дольше 11 месяцев с момента ухода Джанфранко Дзолы в декабре 2013.

По информации The Independent, расставание с Маццарри обусловлено не только пятью поражениями подряд в последних матчах, но недовольством игроков старомодным и педантичным стилем работы Вальтера, который до сих пор вынужден пользоваться услугами переводчика на тренировках.

Ранним фаворитом букмекеров на роль сменщика 55-летнего Маццарри стал его соотечественник Клаудио Раньери, который после увольнения из «Лестера» уже неоднократно говорил о своем желании вернуться к работе в английском футболе.

Сообщается, что наравне с Раньери «шершни» рассматривают кандидатуру бывшего наставника московского ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого, который проживает в Англии с января. Семья Поццо, владеющая «Уотфордом», уже наладила контакт с обоими специалистами.

Также шансы войти в этот шорт-лист и получить приглашение на собеседование имеет рулевой «Халла» Марку Силва. Португалец не смог спасти «тигров» от вылета из Премьер-Лиги, но за считанные месяцы работы в Англии заработал отличную репутацию.