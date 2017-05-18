Дирк Кюйт завершает карьеру

Легенда нидерландского футбола Дирк Кюйт объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
Форвард «Фейенорда» повесит бутсы на гвоздь в конце месяца, а руководство роттердамского клуба готовит масштабное прощание с игроком.
Дирк Кюйт успел поиграть за ряд клубов, но наиболее известен по выступлениям за «Ливерпуль» и «Фенербахче».
Источник — Sport.ua
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