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Дирк Кюйт завершает карьеру

Легенда «Ливерпуля» повесит бутсы на гвоздь

  • 18.05.2017 08:15
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Легенда нидерландского футбола Дирк Кюйт объявил о завершении карьеры по окончании сезона.

Форвард «Фейенорда» повесит бутсы на гвоздь в конце месяца, а руководство роттердамского клуба готовит масштабное прощание с игроком.

Дирк Кюйт успел поиграть за ряд клубов, но наиболее известен по выступлениям за «Ливерпуль» и «Фенербахче».

Источник — Sport.ua

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