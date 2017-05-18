Шальке: Хеведес пропустит Кубок Конфедераций

В среду (17.05) капитан «Шальке» Бенедикт Хёведес перенёс операцию на паху, проблемы с которым он испытывал всю вторую половину сезона. Операция прошла успешно, но защитник будет вынужден пропустить Кубок Конфедераций в России.

В последние 4 месяца 28-летний футболист играл сквозь боль, чтобы помочь своей команде. По прогнозам врачей Бенедикт Хёведес вернётся в строй к началу предсезонной подготовки 2017/2018.