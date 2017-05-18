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Шальке: Хеведес пропустит Кубок Конфедераций

Капитан «кобальтовых» перенес операцию

  • 18.05.2017 07:52
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Метки
ФК Шальке
© ФК Шальке

В среду (17.05) капитан «Шальке» Бенедикт Хёведес перенёс операцию на паху, проблемы с которым он испытывал всю вторую половину сезона. Операция прошла успешно, но защитник будет вынужден пропустить Кубок Конфедераций в России.

В последние 4 месяца 28-летний футболист играл сквозь боль, чтобы помочь своей команде. По прогнозам врачей Бенедикт Хёведес вернётся в строй к началу предсезонной подготовки 2017/2018.

Источник — ФК Шальке

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