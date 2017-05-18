Монако досрочно выиграл чемпионат Франции

В перенесенном матче 31-го тура чемпионата Франции «Монако» обыграл «Сент-Этьен» и досрочно завоевал чемпионский титул.
За тур до конца команда Леонарду Жардима опережает ПСЖ на 6 очков и уже празднует победу в Лиге 1. Отметим, что это 8 чемпионский титул «Монако» в истории. Предыдущий раз «красно-белые» становились чемпионами Франции в сезоне 1999/2000 под руководством Клоад Пюэля.
Чемпионат Франции. Перенесенный матч. 31 тур
«Монако» – «Сент-Этьен» – 2:0 (1:0, 1:0)
Голы: 1:0 – 19 Мбаппе, 2:0 – 90 Жермен.
«Монако» – Субашич, Глик, Жемерсон, Менди, Фабиньо, Лемар, Моутинью, Мбаппе (Раджи, 90), Бернарду Силва (Жермен, 69), Сидибе, Фалькао (Каррильо, 88).
«Сент-Этьен» – Рюффье, Лакруа, Погба, Полома, Теофиль-Катрин, Маига (Клеман, 21), Верету, Норден, Лемуан (Роша Сантуш, 85), Севе, Тофт-Содерлунд (Амума, 68).
Предупреждения: Бернарду Силва (67), Лакруа (78).
Источник — Sport.ua
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