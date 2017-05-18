Монако досрочно выиграл чемпионат Франции

спать иди, завтра в школу

Я понял,что в футболе ты разбираешся очень круто-на уровне дворовой команды

Осознают они, а че по существу делаете!? Молодь до складу подпускаете!?

Жека в эпизоде с ударом Срны по ноге Гармаша как по мне судья два раза ошибся. Сначала не свиснул...

ВСЕХ С АБСОЛЮТНОЙ ПОБЕДОЙ!И СПОКОЙНОЙ НОЧИ

А почему судья не дал пенальти на Ярмоленко около 16 мин. ? А почему Срне не дал жёлтую, когда он...