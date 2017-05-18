Ювентус – обладатель Кубка Италии

Финальный поединок Кубка Италии между «Ювентусом» и «Лацио» завершился в пользу туринского клуба. Подопечные Массимилиано Аллегри уверенно разобрались со столичной командой, отправив в сетку ворот Томаса Стракоши два безответных мяча.
Кубок Италии. Финал
«Ювентус» – «Лацио» – 2:0
Голы: 1:0 – 12 Дани Алвес, 2:0 – 24 Бонуччи.
«Ювентус» – Нето, Алекс Сандро, Бонуччи, Кьеллини, Дани Алвес, Маркизио, Ринкон, Бардзальи, Манджукич, Игуаин, Дибала (Лемина, 78).
«Лацио» – Стракоша, Баштуш (Фелипе Андерсон, 53), де Врей (Луис Альберто, 69), Уоллес, Баста, Милинкович-Савич, Лулич, Пароло (Раду, 21), Биглия, Кейта, Иммобиле.
Предупреждение: Дани Алвес (86).
Источник — Sport.ua
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