Манчестер Юнайтед не смог распечатать ворота Саутгемптона

Чемпионат Англии. Перенесенные матчи. 28-й тур
«Саутгемптон» – «Манчестер Юнайтед» – 0:0
«Саутгемптон – Форстер, Стивенс, Таргетт, Соареш (Пье, 69), Йосида, Редмонд, Уорд-Проуз (Буфаль, 77), Тадич, Дэвис, Габбьядини (Родригес, 62), Ромеу.
«Манчестер Юнайтед» – Ромеро, Смоллинг, Туанзебе (Кэррик, 64), Дармиан, Джонс, Феллайни (Эррера, 75), Мхитарян, Мата (Рэшфорд, 69), Байи, Руни, Марсьяль.
Предупреждения: Ромеу (10), Соареш (37), Джонс (51).
Источник — Sport.ua
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