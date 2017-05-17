Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Луческу досрочно покинул пресс-конференцию со словами «вот тупые»

Наставника «Зенита» разозлил вопрос об Александре Кокорине

  • 17.05.2017 22:48
  • 3612 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Зенит. Мирча Луческу
© ФК Зенит. Мирча Луческу

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу досрочно покинул пресс-конференцию по окончании матча 29-го тура РФПЛ с «Краснодаром», не став отвечать на вопрос о форварде сине-бело-голубых Александре Кокорине.

«Есть ли претензии к профессионализму Кокорина? Об игроках я говорить не буду. Уже всё вам сказал. Вот тупые», — сказал Луческу и покинул пресс-конференцию.

Чемпионат России. 29-й тур

«Зенит» – «Краснодар» 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: 1:0 – 12 Дзюба.

«Зенит» – Лунев (Лодыгин, 45), Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 90), Маурисио (Юсупов, 75), Гарсия, Кокорин, Жулиано, Данни, Дзюба.
«Краснодар» – Синицын, Петров (Лаборде, 88), Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Каборе (Жоаозиньо, 75), Перейра (Вандерсон, 57), Мамаев, Классон, Смолов.
Предупреждения: Гарсия (60), Каборе (71), Юсупов (87).

Источник — Чемпионат

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    александр ковтун
      александр ковтун, 17.05.2017 22:51
    -6
    фейк .. не верю..
    Ссылка
    ManUtd
      ManUtd, 17.05.2017 22:54
    +4
    ну, хоть не "дебилы, мля"
    Ссылка
    Гера Либерман
    online
      Гера Либерман, 17.05.2017 22:55
    +3
    Не, ну а че, правду сказал.
    Ссылка
    igor_986
      igor_986, 17.05.2017 23:02
    +5
    Че по русски заговорил Чудеса да и только. Сколько в Шахте был не разу слова понятного от него не слышал. Румынским к сожалению, а может к счастью не владею.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.