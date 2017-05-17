Луческу досрочно покинул пресс-конференцию со словами «вот тупые»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу досрочно покинул пресс-конференцию по окончании матча 29-го тура РФПЛ с «Краснодаром», не став отвечать на вопрос о форварде сине-бело-голубых Александре Кокорине.
«Есть ли претензии к профессионализму Кокорина? Об игроках я говорить не буду. Уже всё вам сказал. Вот тупые», — сказал Луческу и покинул пресс-конференцию.
Чемпионат России. 29-й тур
«Зенит» – «Краснодар» – 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: 1:0 – 12 Дзюба.
«Зенит» – Лунев (Лодыгин, 45), Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 90), Маурисио (Юсупов, 75), Гарсия, Кокорин, Жулиано, Данни, Дзюба.
«Краснодар» – Синицын, Петров (Лаборде, 88), Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Каборе (Жоаозиньо, 75), Перейра (Вандерсон, 57), Мамаев, Классон, Смолов.
Предупреждения: Гарсия (60), Каборе (71), Юсупов (87).
Источник — Чемпионат
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