Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Малиновский отметился двумя ассистами за Генк

Украинский полузащитник сделал 7-ю и 8-ю голевые передачи в составе бельгийского клуба

  • 17.05.2017 22:41
  • 922 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Генк. Руслан Малиновский
© ФК Генк. Руслан Малиновский

Украинский легионер «Генка» Руслан Малиновский продолжает феерить в бельгийском клубе. В первом тайме поединка 9-го тура  плей-офф Про Лиги против «Русалере» 24-летний полузащитник отличился двумя результативными передачами.

Отметим, что это уже седьмой и восьмой ассист украинца в сезоне. Также Малиновский записал в свой актив 7 голов в 25 матчах за «Генк».

Матч «Генк» – «Руселар» завершился со счетом 3:1.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 17.05.2017 23:04
    +4
    Дай бог, что бы в след. матче вышли на поле Малина и Зинченко в паре, а не Коваленко и условный Ротань или Малышев или тот же Сидорчук( разве, что если вместо Степаненко для разнообразия), первый если честно вообще непонятно почему стал железобетонной основой.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.