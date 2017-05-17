Особой радости не чувствую, хоть и болею за Шахтер. Команда по сравнению прошлым матчем с ДК выгл...

шара,наши ни в чем не уступали,ребров -физрук

Заметили, как долго Шахтер продержался без подлых "подвигов"... - не мог поверить! Но н...

Обидно... вроде бы и старались... но всё равно как-то неубедительно! Глаза не горели, землю не гр...

на твоих поминках плясать будем.дЕбИл

ШАХТЕР - ЧЕМПИОН!!!!

Я искренне поздравляю шахтер. Ярмола спасибо ты реально сегодня был крут просто не повезло, за от...