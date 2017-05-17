Украинский легионер «Генка» Руслан Малиновский продолжает феерить в бельгийском клубе. В первом тайме поединка 9-го тура плей-офф Про Лиги против «Русалере» 24-летний полузащитник отличился двумя результативными передачами.
Отметим, что это уже седьмой и восьмой ассист украинца в сезоне. Также Малиновский записал в свой актив 7 голов в 25 матчах за «Генк».
Матч «Генк» – «Руселар» завершился со счетом 3:1.
Источник — Sport.ua
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