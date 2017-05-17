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БАРАНКА: На матч Десна – Арсенал поставлены чрезвычайно большие суммы

Еще один матч попал под подозрение Комитета этики и честной игры ФФУ

  • 17.05.2017 21:45
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ФФУ. Франческо Баранка
© ФФУ. Франческо Баранка

Матч Первой лиги «Десна» – «Арсенал-Киев» оказался под подозрением Комитета этики и честной игры ФФУ. Об этом заявил председатель Комитета Франческо Баранка.

«На матч Десна – Арсенал-Киев поставлены чрезвычайно большие суммы. В лайве было поставлено много на тотал «больше» и на фору», – сказал Баранка.

Поединок «Десна» – «Арсенал-Киев» завершилась со счетом 5:1 в пользу команды из Чернигова.

Источник — Футбол 24

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