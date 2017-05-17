БАРАНКА: На матч Десна – Арсенал поставлены чрезвычайно большие суммы

Матч Первой лиги «Десна» – «Арсенал-Киев» оказался под подозрением Комитета этики и честной игры ФФУ. Об этом заявил председатель Комитета Франческо Баранка.

«На матч Десна – Арсенал-Киев поставлены чрезвычайно большие суммы. В лайве было поставлено много на тотал «больше» и на фору», – сказал Баранка.

Поединок «Десна» – «Арсенал-Киев» завершилась со счетом 5:1 в пользу команды из Чернигова.