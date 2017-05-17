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Ильичевец вышел в Премьер-лигу

Приазовцы гарантировали себе место в элите за 3 тура до конца чемпионата

  • 17.05.2017 20:46
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ФК Ильичевец
© ФК Ильичевец

«Ильичевец» минимально обыграл ФК «Тернополь» в рамках 31-го тура Первой лиги, тем самым обеспечив себе место в Премьер-лиге на следующий сезон.

Мариупольский клуб отсутствовал в УПЛ в течение двух лет, сыграв до этого 7 сезонов в элите.

Скорее всего, со следующего сезона «Ильичевец» изменит название команды. Сообщалось, что болельщики выбрали название «Мариуполь».

Борьбу за второе место ведут «Десна» и «Верес». На данный момент шансы выше у черниговской команды, которая опережает ровненский коллектив на 3 очка. Добавим, что оба претендента на повышение в классе сегодня одержали победы. До конца сезона осталось сыграть 3 матча.

Источник — Sport.ua

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