Андрей ШЕВЧЕНКО: «Решение Зозули считаю правильным»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал решение Романа Зозули приостановить карьеру в сборной.
- Роман Зозуля заявил, что на время останавливает выступление в сборной Украины. Как прокомментируете это решение?
- Я общался с Ромой. Я понимаю его решение. Высказал ему свою точку зрения. Когда он найдет свой клуб, получит достаточно игровой практики, почувствует, что готов вернуться и помогать сборной он всегда получит шанс, чтобы снова играть.
Решение, которое принял Роман на сегодняшний день, я считаю правильным.
Источник — Footboom
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.