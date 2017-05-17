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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Решение Зозули считаю правильным»

Главный тренер сборной Украины поддержал форварда «Бетиса»

  • 17.05.2017 20:31
  • 2133 просмотров
  • 2 комментария
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ФФУ. Андрей Шевченко
© ФФУ. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины прокомментировал решение Романа Зозули приостановить карьеру в сборной.

- Роман Зозуля заявил, что на время останавливает выступление в сборной Украины. Как прокомментируете это решение?
- Я общался с Ромой. Я понимаю его решение. Высказал ему свою точку зрения. Когда он найдет свой клуб, получит достаточно игровой практики, почувствует, что готов вернуться и помогать сборной он всегда получит шанс, чтобы снова играть.

Решение, которое принял Роман на сегодняшний день, я считаю правильным.

 

Источник — Footboom

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Комментарии
    rokkino
    online
    rokkino, 17.05.2017 20:59
    +2
    Андрюхе,как гора с плеч.И невызывать нельзя-патриот,и играть-не играет,таланта и игровой практики не хватает.
    Ссылка
    rokkino
    online
    rokkino, 17.05.2017 20:59
    0
    Андрюхе,как гора с плеч.И невызывать нельзя-патриот,и играть-не играет,таланта и игровой практики не хватает.
    Ссылка
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