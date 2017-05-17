Андрей ШЕВЧЕНКО: «Решение Зозули считаю правильным»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал решение Романа Зозули приостановить карьеру в сборной.

- Роман Зозуля заявил, что на время останавливает выступление в сборной Украины. Как прокомментируете это решение?

- Я общался с Ромой. Я понимаю его решение. Высказал ему свою точку зрения. Когда он найдет свой клуб, получит достаточно игровой практики, почувствует, что готов вернуться и помогать сборной он всегда получит шанс, чтобы снова играть.

Решение, которое принял Роман на сегодняшний день, я считаю правильным.