Мариновскому снова отказали

Тернопольская федерация футбола была исключена из ФФУ в апреле 2017 года. Ей запретили проводить официальные турниры. Вместе с тем, в состав ФФУ вошла другая, новообразованная федерация области.

Предыдущий глава структуры, Владимир Мариновский, не согласился с таким решением, и объявил о намерении подать в суд. Свой иск Мариновский сопроводил комментарием о политическом характере дела, несмотря на то, что во время Конгресса была дана исчерпывающая мотивация решению об исключении. На само заседание суда Мариновского не пустили.

По информации источника в ФФУ, Мариновскому стоит отозвать иск, иначе его ждет дисквалификация.

Оба иска рассматривал Печерский суд. Суд решил, что это компетенция органов футбольного правосудия. Это дело не подпадает под прямую юрисдикцию районного суда, окончательное решение может прининять суд в Лозанне.