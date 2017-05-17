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Телеканал 2+2 должен выплатить запорожскому Металлургу 6,1 млн грн

Канал задолжал клубу за предоставление прав на трансляцию матчей чемпионата Украины

  • 17.05.2017 19:18
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  • 1 комментария
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Телеканал 2+2 должен выплатить запорожскому Металлургу 6,1 млн грн

Телеканал «2+2» задолжал «Металлургу» солидную сумму за предоставление прав на трансляцию матчей чемпионата Украины.

Согласно решению суда, компания «Гравис-Кино» (телеканал «2+2») должна футбольному клубу из Запорожья 6 миллионов 116 тысяч 707,73 грн. за предоставление прав на трансляцию всех домашних матчей команды в чемпионате Украины по футболу, а также других услуг и прав по лицензионному договору от 13 июля 2015 года.

Иск был удовлетворен еще в октябре 2016 года. Все апелляции «Гравис-Кино» были отклонены.

4 мая «Гравис-Кино» обратилось в Хозяйственный суд Киева с просьбой рассрочить исполнение решения о взыскании долга сроком на один год – до мая 2018 года. Рассмотрение этого заявления назначено на 23 мая.

Добавим, что речь идет о «Металлурге», который сейчас проходит процедуру ликвидации.

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    Amil Aliev
      Amil Aliev, 17.05.2017 19:38
    0
    Ликвидация? А разве его не пересоздали?
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