Телеканал 2+2 должен выплатить запорожскому Металлургу 6,1 млн грн

Телеканал «2+2» задолжал «Металлургу» солидную сумму за предоставление прав на трансляцию матчей чемпионата Украины.
Согласно решению суда, компания «Гравис-Кино» (телеканал «2+2») должна футбольному клубу из Запорожья 6 миллионов 116 тысяч 707,73 грн. за предоставление прав на трансляцию всех домашних матчей команды в чемпионате Украины по футболу, а также других услуг и прав по лицензионному договору от 13 июля 2015 года.
Иск был удовлетворен еще в октябре 2016 года. Все апелляции «Гравис-Кино» были отклонены.
4 мая «Гравис-Кино» обратилось в Хозяйственный суд Киева с просьбой рассрочить исполнение решения о взыскании долга сроком на один год – до мая 2018 года. Рассмотрение этого заявления назначено на 23 мая.
Добавим, что речь идет о «Металлурге», который сейчас проходит процедуру ликвидации.
Источник — Футбол 24
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