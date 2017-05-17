ПСЖ может пригласить Паулу Фонсеку на пост главного тренера

Парижский ПСЖ рассматривает 44-летнего главного тренера «Шахтера» Паулу Фонсеку в качестве замены наставнику команды Унаи Эмери.

Эмери возглавляет ПСЖ с июня 2016-го года, но его будущее в клубе находится под вопросом.

Ранее Фонсека заявлял, что он хочет продолжить выигрывать титулы с «Шахтером».

Контракт Фонсеки с «горняками» действителен до лета 2018-го года.