ПСЖ может пригласить Паулу Фонсеку на пост главного тренера

Парижский ПСЖ рассматривает 44-летнего главного тренера «Шахтера» Паулу Фонсеку в качестве замены наставнику команды Унаи Эмери.
Эмери возглавляет ПСЖ с июня 2016-го года, но его будущее в клубе находится под вопросом.
Ранее Фонсека заявлял, что он хочет продолжить выигрывать титулы с «Шахтером».
Контракт Фонсеки с «горняками» действителен до лета 2018-го года.
Источник — A Bola
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.