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ПСЖ может пригласить Паулу Фонсеку на пост главного тренера

Французский клуб рассматривает наставника «Шахтера» в качестве замены Унаи Эмери

  • 17.05.2017 18:55
  • 1272 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека
© ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека

Парижский ПСЖ рассматривает 44-летнего главного тренера «Шахтера» Паулу Фонсеку в качестве замены наставнику команды Унаи Эмери.

Эмери возглавляет ПСЖ с июня 2016-го года, но его будущее в клубе находится под вопросом.

Ранее Фонсека заявлял, что он хочет продолжить выигрывать титулы с «Шахтером».

Контракт Фонсеки с «горняками» действителен до лета 2018-го года.

Источник — A Bola

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Комментарии
    Disiny2
      Disiny2, 17.05.2017 19:23
    0
    Ну да, ПСЖ может позволить себе вариант по-интереснее. Фонсека временщик&#65281;
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