Кварцяный встретится с инвесторами Волыни

После того как «Волынь» гарантировала себе последнее место в Лиге Пари-Матч, которое автоматически влечет за собой понижение команды в классе, встал вопрос о дальнейшей судьбе этого самобытного клуба. Не секрет, что в последнее время финансовое положение лучан оставляло желать лучшего. Пока команда оставалась в элитном дивизионе, спонсоры поддерживали ее на плаву, но теперь все может измениться. К тому же у «Волыни» есть непогашенный долг перед экс-игроком Сашей Стевичем. За игнорирование уплаты долга «Волынь» уже наказали снятием 6 очков. Но лучане по-прежнему должны выплатить своему бывшему футболисту более 70 тысяч долларов.

Впрочем, Виталий Кварцяный, который является главным тренером команды, а также ее президентом, настроен оптимистично. Виталий Владимирович признался, что на днях должна состояться встреча с инвесторами клуба, на которой и будут обсуждаться вопросы будущей жизнедеятельности клуба. Также стороны обсудят вопрос погашения долга перед Стевичем.