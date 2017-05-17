Александр СЕВИДОВ: «С шампанским проблем нет, наша задача – выиграть»

Александр Севидов, тренер «Ильичевца» - который уже сегодня в матче с «Тернополем» может оформить путевку в УПЛ – дал эксклюзивное интервью.

- Настрой у наших футболистов есть. Мы не для того ездим по 18-20 часов в автобусе, чтобы выходить на игру, спустя рукава и ехать столько же обратно. Все ждут от нас победы, чего скрывать: мы играем с командой, которая уже де-юре покинула Первую лигу. Но это футбол, и неизвестно, с каким соперником легче играть. Например, мы играли с «Вересом»: имели подавляющее преимущество, команда не создала у наших ворот ни одного голевого момента, но сыграли 1:1. Играли с командами, которые борются за выживание, а «Тернополь» - это команда, которой уже ничего не надо, над которой уже ничего не довлеет, которая сражается только за свой престиж. Еще неизвестно, с кем проще, а с кем тяжелее.

Шампанское? С шампанским проблем нет – чего-чего, а шампанского в нашей стране достаточно (улыбается). Наша задача – выиграть, а праздновать будем потом.

Мы приехали на матч в усеченном составе. У нас отсутствует практически вся линия нападения, а это два человека, два Руслана – люди, которые забили половину наших мячей. Я хотел бы, чтобы это не звучало, как оправдание перед игрой – конечно же, мы будем биться за победу. Но нам все сложнее и сложнее набирать очки: нам приходится бороться не только против соперников, но и против судейских ошибок.