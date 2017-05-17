Сергій МЯКУШКО: «Їдемо до Львова з думкою про очки»

Беззаперечним лідером нинішньої «Ворскли» є Сергій Мякушко. Вихованець київського футболу у більшості матчів є найактивнішим на полі у біло-зеленій футболці. Саме так було і 15 квітня, коли «Карпати» гостювали у Полтаві. Однак зусиль Мякушка, який того дня святкував день народження, виявилося замало – Євген Боровик і оборона львівської команди не дозволили супернику розраховувати на забиті голи.

«У всіх нас залишилося відчуття незавершеності, – каже Сергій. – Ми просто не довели до логічного завершення цю справу. «Ворскла» добре зіграла у тому матчі, але у підсумку перемогу не здобула. Тому зараз їдемо до Львова лише з однією думкою про три очки. «Карпати» – це команда, яка добре грає в обороні. У них хороший підбір виконавців. А ще це клуб з іменем».

«Ніхто з нас не задумується над тим, що на цей момент ми не перемагали львів’ян у трьох матчах цього сезону. Це не так важливо, адже кожна гра є несхожою на іншу. Можу сказати, що найбільш небезпечним гравцем у складі «Карпат» є Олександр Гладкий. Це класний футболіст і ми маємо зробити все, щоб не дати йому продемонструвати свої кращі якості. В такому разі нам однозначно буде легше. Відзначив би також Ігоря Худоб’яка. Він зараз перебуває у хорошій формі. У складі суперника знайомий якраз із Гладким ще з часів виступів у «Динамо», а також із Денисом Мірошніченком, з яким ми разом виступали у молодіжній збірній».

«У нас ще попереду три матчі і ми хочемо фінішувати на першому місці у нашій групі, де ми ведемо боротьбу зі «Сталлю». Кожне здобуте очко є важливим для нас. «Ворскла» неодноразово у цьому сезоні грала внічию. Тому сподіваюся, що попереду на нас чекають лише перемоги».