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Динамо презентует книгу «Золотая команда» 19-го мая

Мероприятие состоится в конференц-зале стадиона «Динамо» в 13:00

  • 17.05.2017 17:08
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Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

Футбольный клуб «Динамо» приглашает всех поклонников футбола на презентацию книги известного украинского журналиста Юрия Корзаченко «Золотая команда», изданную по случаю 90-летия киевского клуба.

Презентация пройдет в конференц-зале стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановського в пятницу, 19 мая. Начало – в 13.00.

Источник — ФК Динамо Киев

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