Динамо презентует книгу «Золотая команда» 19-го мая

Футбольный клуб «Динамо» приглашает всех поклонников футбола на презентацию книги известного украинского журналиста Юрия Корзаченко «Золотая команда», изданную по случаю 90-летия киевского клуба.
Презентация пройдет в конференц-зале стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановського в пятницу, 19 мая. Начало – в 13.00.
Источник — ФК Динамо Киев
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