СТЕВИЧ: Десять раз обращался в Волынь и десять раз оставался в дураках

11-го мая луцкая «Волынь» была лишена 6 очков за долг перед сербским футболистом Сашей Стевичем и потеряла даже теоретические шансы на то, чтобы остаться в Премьер-лиге на следующий сезон.

Экс-футболист «Волыни» Саша Стевич рассказал, какую сумму Волынь должна ему выплатить, и что он думает по поводу этой ситуации.

«Мне должны 78 тысяч долларов плюс процент, также они должны выплатить штраф ФИФА в размере 15 тысяч. Я десять раз обращался в клуб и десять раз оставался в дураках. На чтобы мы ни соглашались, они постоянно не держат слово. Клубом руководят некомпетентные люди. Мне жаль фанатов, игроков и людей, которые работают в клубе, потому что и они рискуют остаться в дураках.

Я считаю, что Луцк и люди на Западной Украине заслуживают иметь «здоровый» клуб. Я провел в Луцке три чудесных года и нашел там много друзей. Я очень расстроен и зол из-за нынешней ситуации в клубе. Надеюсь, что все наладится», – рассказал Саша Стевич.