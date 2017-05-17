Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

СТЕВИЧ: Десять раз обращался в Волынь и десять раз оставался в дураках

Луцкий клуб должен сербскому футболисту $78 тысяч плюс проценты

  • 17.05.2017 17:03
  • 88 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Волынь. Саша Стевич
© ФК Волынь. Саша Стевич

11-го мая луцкая «Волынь» была лишена 6 очков за долг перед сербским футболистом Сашей Стевичем и потеряла даже теоретические шансы на то, чтобы остаться в Премьер-лиге на следующий сезон.

Экс-футболист «Волыни» Саша Стевич рассказал, какую сумму Волынь должна ему выплатить, и что он думает по поводу этой ситуации.

«Мне должны 78 тысяч долларов плюс процент, также они должны выплатить штраф ФИФА в размере 15 тысяч. Я десять раз обращался в клуб и десять раз оставался в дураках. На чтобы мы ни соглашались, они постоянно не держат слово. Клубом руководят некомпетентные люди. Мне жаль фанатов, игроков и людей, которые работают в клубе, потому что и они рискуют остаться в дураках.

Я считаю, что Луцк и люди на Западной Украине заслуживают иметь «здоровый» клуб. Я провел в Луцке три чудесных года и нашел там много друзей. Я очень расстроен и зол из-за нынешней ситуации в клубе. Надеюсь, что все наладится», – рассказал Саша Стевич.

Источник — Футбол 24

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.