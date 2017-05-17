Надеемся это просто перестраховка, после тяжелейшего матча в одиночки надо было взять паузу.

У человека есть цель в жизни, даже две: лизать в одном месте и говнить в другом...

Да уж за что забанили не понятно " поиск пользователя в админке"

У полуфіналі Динамо грало з Миколаєвом, а не Охтиркою! Треба виправити: "Ну, а полуфиналы, к...

Был бы я твоим соседом, я бы в суд подал иск на твою принудительную госпитализацию в психолечебни...