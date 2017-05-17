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ВИДЕО ДНЯ. Тренерский спич, после которого аутсайдер растоптал лидера

Главный тренер «Арминии» Карстен Румп дал правильную накачку игрокам перед матчем с «Айнтрахтом» Б

  • 17.05.2017 16:48
  • 443 просмотров
  • 1 комментария
Метки
bild.de. Карстен Румп
© bild.de. Карстен Румп

Главный тренер «Арминии» Карстен Румп знает толк в правильной мотивации команды. «Арминия» плетется в хвосте турнирной таблицы. Перед поединком 33-го тура Бундеслиги 2 против «Айнтрахта» из Брауншвейга Румп в раздевалке выдал суперэмоциональный спич. «Арминия» разбила идущий третьим «Айнтрахт» со счетом 6:0 и поднялась из зоны вылета.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    EGOS
    online
      EGOS, 17.05.2017 17:16
    0
    Гитлер нервно курит в сторонке и завидует...
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