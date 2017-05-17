Главный тренер «Арминии» Карстен Румп знает толк в правильной мотивации команды. «Арминия» плетется в хвосте турнирной таблицы. Перед поединком 33-го тура Бундеслиги 2 против «Айнтрахта» из Брауншвейга Румп в раздевалке выдал суперэмоциональный спич. «Арминия» разбила идущий третьим «Айнтрахт» со счетом 6:0 и поднялась из зоны вылета.
Источник — #FootballHub
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