Еврокубковые трофеи будут вручаться прямо на футбольном поле

Согласно решению президента УЕФА Александера Чеферина, кубки за победу в мужской и женской Лигах чемпионов УЕФА, а также в Лиге Европы УЕФА в этом году будут вручаться на футбольном поле.

Капитаны команд-победителей получат трофеи из рук президента УЕФА на газонах «Френдс Арены» (Лига Европы УЕФА, 24 мая), арены «Кардифф Сити» (Лига чемпионов УЕФА среди женщин, 1 июня) и «Национального стадиона» в Кардиффе (Лига чемпионов УЕФА, 3 июня). Для этих целей на аренах будут оборудованы специальные сцены, монтирование которых займет менее пяти минут.

Возвращение церемонии на поле позволит болельщикам лучше видеть награждение, а телезрителям - наблюдать за происходящим в лучшем качестве. По словам Александера Чеферина, в переносе места награждения есть и символический смысл.

«Поле - это сцена для футболистов, и только оно годится как место, где должны отмечаться их достижения, - пояснил глава УЕФА. - Смысл также и в том, что официальные лица должны спуститься с трибун к футболистам, на их сцену, чтобы отдать должное путем вручения трофея и медалей на игровом поле».

«Игроки также получат возможность отпраздновать победу на поле с партнерами с видом на болельщиков и без паузы на поднятие по ступеням. Более того, у всех зрителей будет идеальная видимость момента поднятия трофея, какое бы место на стадионе они ни занимали», - добавил Чеферин.

Вручение трофеев на футбольном поле станет отныне стандартной процедурой для всех турниров УЕФА на уровне клубов и сборных.