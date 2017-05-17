Натан АКЕ: «Уход Терри станет огромной потерей для Челси»

Натан Аке поделился мнением о своем прогрессе в этом сезоне и обсудил игровые качества Джона Терри.

Аке вышел в стартовом составе на игру с «Уотфордом», в котором он провел прошлый сезон на правах аренды. 22-летний футболист «синих» впервые сыграл за «Челси» с первых минут в этом сезоне и уверенно отыграл слева в центре обороны, состоящей из трех защитников.

«Синие» одержали 29-ю победу и могут установить рекорд АПЛ, одержав за сезон 30 побед.

В последнем туре в воскресенье «Челси» сыграет на «Стэмфорд Бридж» с «Сандерлендом».

«Каждая игра получается сложной, – говорит защитник. – Многие думали, что матч с «Уотфордом» будет лёгким, но это было совсем не так. Нам нужно подготовиться должным образом, и мы будем готовы».

«Перед матчем с «Уотфордом» главный тренер сказал, что у нас по-прежнему есть цели. Мы по-прежнему должны серьёзно относиться к чемпионату и и максимально выкладываться в матчах».

В понедельник Джон Терри забил свой 67-й гол за «Челси» и помог команде переиграть «Уотфорд» (4:3). В эти выходные «Стэмфорд Бридж» ожидает эмоциональное прощание со стороны капитана и легенды клуба. Именно Терри был капитаном команды, в которой Аке дебютировал в 2013 году, когда «синие» играли на выезде с «Мидлсбро» в Кубке Англии (на верхнем фото). Голландец поделился мнением о влиянии Терри на клуб.

«Когда мне было 17 лет и я впервые попал в команду под руководством Рафаэля Бенитеса, Джон Терри всегда был рядом, помогал и подсказывал, – говорит Аке. – Он всегда был готов помочь – на поле и за его пределами. Он старался помочь, такой он человек. Он играет в свой футбол, но также смотрит на остальных, поэтому было по-настоящему здорово играть рядом с ним».

«Позиционная игра и характер», – ответил Аке на вопрос о том, чему он научился у защитника.

«То, как он ежедневно тренируется, просто великолепно. Он всегда смотрит за тем, чтобы ты выкладывался на все 100 процентов, даже если ты и немного устал. Он продолжает играть и ты видишь, как он ведет единоборства, и думаешь, что должен делать то же самое. Таков его характер. Он настоящая легенда клуба, и его уход станет огромной потерей».

Также Аке многому научился в «Борнмуте», за который выступал в первой половине текущего сезона на правах аренды. В январе Антонио Конте принял решение вернуть футболиста в «Челси».

«В «Борнмуте» главным для меня было игровое время, – говорит Аке. – Я играл на позиции центрального защитника, прежде не имея подобного опыта в АПЛ. Мне очень понравилось, потому что у них хорошая команда, которая играет в хороший футбол».

«Когда я вернулся сюда, это было другое испытание, я должен был играть с топ-футболистами, бороться за титул и сыграть в полуфинале Кубка Англии. Оглядываясь, могу сказать, что это был очень хороший сезон, в котором я многому научился на поле, а также стал более зрелым за его пределами. Это был очень хороший сезон».