Володимир МИКИТИН: «Не треба виганяти Олімпік з єврокубків»

Екс-футболіст збірної України Володимир Микитин підтримав донецький «Олімпік». Донецька команда по завершенні сезону має хороші шанси на потрапляння у Лігу Європи, але клубу, який немає постійного стадіону та тренувальної бази, буде непросто виконати умови УЄФА щодо участі у турнірі.

«Я вважаю, що «Олімпік» заслужив на вихід в Лігу Європи, - сказав Володимир Микитин, колишній футболіст збірної України, - Хіба футболісти винні в тому, що вони опинилися за межами свого міста? Хіба вони винні в тому, що не мають постійної футбольної прописки? Навіть за цих обставин донеччани показують солідний футбол. І якщо «Олімпік» посяде четверте місце, то нехай представляє Україну в Лізі Європи. І неважливо, чи має клуб базу чи не має. Не треба виганяти клуб з єврокубків. Треба давати дорогу в Європу тим командам, які заслужили на вихід на міжнародну арену. Так, «Олександрія» має кращі умови і дай Бог, щоб вона потрапила в Лігу Європи. Але це право треба вибороти на футбольному полі у чесній боротьбі».