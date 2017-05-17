Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Володимир МИКИТИН: «Не треба виганяти Олімпік з єврокубків»

Клуб не винен у склавшихся обставинах, вважає колишній гравець збірної України

  • 17.05.2017 15:41
  • 565 просмотров
  • 2 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua. Владимир Микитин
© dynamo.kiev.ua. Владимир Микитин

Екс-футболіст збірної України Володимир Микитин підтримав донецький «Олімпік». Донецька команда по завершенні сезону має хороші шанси на потрапляння у Лігу Європи, але клубу, який немає постійного стадіону та тренувальної бази, буде непросто виконати умови УЄФА щодо участі у турнірі.

«Я вважаю, що «Олімпік» заслужив на вихід в Лігу Європи, - сказав Володимир Микитин, колишній футболіст збірної України, - Хіба футболісти винні в тому, що вони опинилися за межами свого міста? Хіба вони винні в тому, що не мають постійної футбольної прописки? Навіть за цих обставин донеччани показують солідний футбол. І якщо «Олімпік» посяде четверте місце, то нехай представляє Україну в Лізі Європи. І неважливо, чи має клуб базу чи не має. Не треба виганяти клуб з єврокубків. Треба давати дорогу в Європу тим командам, які заслужили на вихід на міжнародну арену. Так, «Олександрія» має кращі умови і дай Бог, щоб вона потрапила в Лігу Європи. Але це право треба вибороти на футбольному полі у чесній боротьбі».

Источник — Експрес

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Mishgan1980
    online
    Mishgan1980, 17.05.2017 16:19
    +1
    О чём этот вброс??? Кто кого куда выгоняет?
    Ссылка
    Am-Shegar
      Am-Shegar, 17.05.2017 16:55
    0
    Что-то я не слышал, чтобы Олимпик исключали из Еврокубков.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.