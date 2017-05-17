Андрей ВОРОНИН: «Ребров уйдет из Динамо по окончании сезона»

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин в своем блоге поделился мнением о будущем главного тренера «Динамо» Сергея Реброва.
«Уйдет ли Сергей Ребров после окончания сезона? Я думаю, что уйдет. За три года он выиграл с командой немало титулов — только два чемпионства чего стоят, поэтому считаю, что этот тренер заслуживает того, чтобы попробовать свои силы в другом чемпионате. В Украине сейчас спад, да и критики в адрес наставника очень много. Понимаю, что это издержки профессии, ведь за результат отвечает тренер. Болельщикам не очень интересно, кого клуб продал, а кого не купил, они видят лишь вершину айсберга, и когда нет результата, все шишки падают на одного человека. К этому нужно быть готовым. Надо уметь держать удар», – написал Воронин.
Источник — zbirna.com
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