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Андрей ВОРОНИН: «Ребров уйдет из Динамо по окончании сезона»

Специалист попробует свои силы в другом чемпионате, считает бывший нападающий сборной Украины

  • 17.05.2017 15:30
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dynamo.kiev.ua. Андрей Воронин
© dynamo.kiev.ua. Андрей Воронин

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин в своем блоге поделился мнением о будущем главного тренера «Динамо» Сергея Реброва.

«Уйдет ли Сергей Ребров после окончания сезона? Я думаю, что уйдет. За три года он выиграл с командой немало титулов — только два чемпионства чего стоят, поэтому считаю, что этот тренер заслуживает того, чтобы попробовать свои силы в другом чемпионате. В Украине сейчас спад, да и критики в адрес наставника очень много. Понимаю, что это издержки профессии, ведь за результат отвечает тренер. Болельщикам не очень интересно, кого клуб продал, а кого не купил, они видят лишь вершину айсберга, и когда нет результата, все шишки падают на одного человека. К этому нужно быть готовым. Надо уметь держать удар», – написал Воронин.

Источник — zbirna.com

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