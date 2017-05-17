Андрей ВОРОНИН: «Ребров уйдет из Динамо по окончании сезона»

...... да Богу в уши.

ты что нибудь другое еще пишешь?

А ты нормальный!? Спорное утверждение, можем голосование провести на сайте да, если что я не ...

СЕМИКРАТНЫЙ донецкий ДАУН!Выйми соску изо рта, а то она тебе мешает неадекватные мысли извергать...