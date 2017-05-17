МОУРИНЬО: «После победы в финале ЛЧ с Порту я не бегал и не прыгал»

Прошло уже 14 лет с момента первого триумфа Жозе Моуриньо в еврокубках. Завоевание Кубка УЕФА в 2003 году с «Порту» стало для него во многом пробой пера перед последовавшей победой в Лиге чемпионов УЕФА. Не менее амбициозный сценарий строит португалец и накануне Лиги Европы УЕФА, уже в качестве тренера «Манчестер Юнайтед».

- В вашем кабинете найдется место для трофея Лиги Европы УЕФА?

- Это единственный трофей, копии которого у меня нет, хотя я его выигрывал. Дело в том, что мои ребята сказали, будто это очень сложный кубок, чтобы изготовить копию. У меня есть копия Кубка чемпионов, есть копии трофеев за победу в английской премьер-лиге, в испанской «примере» - всех трофеев, что мне посчастливилось выиграть. В мое время это еще не была Лига Европы, в 2003-м турнир назывался Кубком УЕФА, но это прекрасный трофей. Правда, слишком прекрасный, слишком тяжелый и слишком сложный, чтобы сделать копию. Но у меня есть медаль за победу и, что еще важнее, воспоминания.

- Ваш «Порту» в финале Кубка УЕФА 2003 года обыграл со счетом 3:2 «Селтик». Что для вас значил тот успех?

- Никто не ожидал, что мы выиграем турнир. У нас была молодая команда, девять из 11 игроков стартового состава были португальцами, новый тренер без опыта еврокубковых матчей. После победы я решил остаться в «Порту» еще на год, и... благодарю Бога за такое решение! Это было начало всего. Победа в еврокубке, а годом позже - победа в Лиге чемпионов. Затем я покинул родину, и началось мое путешествие. До сих пор считаю, что тот финал был самым эмоциональным для меня. В финалах Лиги чемпионов [2004 и 2010 года] я уже в большей степени контролировал ситуацию, да и сам счет был тоже под контролем. А тогда все было на волоске: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, дополнительное время, 3:2; мы тогда пережили бурю эмоций.

- Есть ли у нас шанс вновь увидеть ваш знаменитый забег по бровке, если «Манчестер Юнайтед» выиграет трофей?

- Почему бы и нет? Все зависит от конкретного момента, от конкретной ситуации. В 2004-м с «Порту» я выиграл самый значительный трофей, победил в финале Лиги чемпионов со счетом 3:0, но я не бегал и не прыгал, потому что все диктуют эмоции в конкретной игре. Так что это зависит от обстоятельств финального матча, но для клуба будет великолепно вернуться в число победителей еврокубков, вернуться в Суперкубок УЕФА. Это было бы замечательно для клуба, а клуб гораздо важнее каждого из нас.