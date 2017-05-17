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Реал нацелился на Обамеянга

Нападающий «Боруссии» может перебраться в Испанию

  • 17.05.2017 13:09
  • 469 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Боруссия Дортмунд. Пьер-Эмерик Обамеянг
© ФК Боруссия Дортмунд. Пьер-Эмерик Обамеянг
Утверждается, что главной трансферной целью по-прежнему остаётся нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн. Если же с французом договориться не получится, следующим в списке приоритетных целей будет Обамеянг. 
 
Конкуренцию МЮ может составить «Тяньцзинь Цюаньцзянь», руководство которого предложило 27-летнему форварду контракт с зарплатой € 50 млн в год. Семья футболиста склоняется к варианту с переездом в Китай.
 

Источник — Euro-football

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Комментарии
    JoRgic
      JoRgic, 17.05.2017 13:32
    0
    Кто пишет эти новости? Бессвязный текст... Бездарей понабирают бестолковых...
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