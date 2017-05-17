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Олег САЛЕНКО: «Жду от Реброва открытого футбола»

Футбольный эксперт поделился своими ожиданиями от матча «Шахтер» - «Динамо»

  • 17.05.2017 12:32
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  • 1 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua. Олег Саленко
© dynamo.kiev.ua. Олег Саленко
Экс-форвард сборной Украины Олег Саленко поделился прогнозом на финал Кубка Украины между «Динамо» и «Шахтером», который состоится в Харькове.
 
— Я жду от Реброва более открытого, рискованного футбола. Если только обороняться, ничего не получится. «Шахтер» сейчас очень рационален: если забивает первым, то спокойно доводит матч до конца. Очень хотелось бы увидеть в исполнении киевлян активный прессинг.
 
Да, есть ощущение, что «Динамо» не готово к нему. Причем не столько физически, сколько психологически. Но послушайте, 90 лет клубу — нужен титул! Вопросы по Реброву есть. Не исключаю, что к отбору ЛЧ «Динамо» будет готовить новый тренер. Кто-то из своих, кто знает этих игроков, потому что времени до старта сезона будет мало, — сказал Саленко.
 

Источник — Сегодня Спорт

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Комментарии
    EGOS
    online
      EGOS, 17.05.2017 12:47
    0
    а я жду от реброва вообще ФУТБОЛА...иначе я не вижу причин его нахождения в Динамо завтра, послезавтра и т. д...
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