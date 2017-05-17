Олег САЛЕНКО: «Жду от Реброва открытого футбола»

Экс-форвард сборной Украины Олег Саленко поделился прогнозом на финал Кубка Украины между «Динамо» и «Шахтером», который состоится в Харькове.

— Я жду от Реброва более открытого, рискованного футбола. Если только обороняться, ничего не получится. «Шахтер» сейчас очень рационален: если забивает первым, то спокойно доводит матч до конца. Очень хотелось бы увидеть в исполнении киевлян активный прессинг.

Да, есть ощущение, что «Динамо» не готово к нему. Причем не столько физически, сколько психологически. Но послушайте, 90 лет клубу — нужен титул! Вопросы по Реброву есть. Не исключаю, что к отбору ЛЧ «Динамо» будет готовить новый тренер. Кто-то из своих, кто знает этих игроков, потому что времени до старта сезона будет мало, — сказал Саленко.