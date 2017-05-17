Праздничный вечер Спартака, ключевое сражение Зенита и Краснодара

Последнее препятствие для ЦСКА

Два шага осталось сделать ЦСКА для того, чтобы завоевать серебряные медали и финишировать на втором месте, которое позволит выступить в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Для этого «армейцам» надо выиграть в двух заключительных турах у «Рубина» и «Анжи».

Сложнее всего придется с казанской командой. Подопечные Хавьера Грасии, провалившие сезон, максимум выложатся, чтобы последний домашний матч сезона завершить на победной ноте, порадовав собственных болельщиков. К слову, весной «Рубин» в родных стенах одержал всего одну победу в пяти поединках, при этом трижды уступил.

В минувшем туре во встрече с «Ростовом» «Рубин» прервал двухматчевую победную серию. Проиграла казанская команда без шансов, правда, в конце игры проявила характер и избежала разгромного фиаско.

В то время как ЦСКА, в составе которого в последних матчах выделяется Федор Чалов (на счету 19-летнего форварда четыре гола в последних пяти поединках), нанес крупное поражение дома тульскому «Арсеналу». После поражения от «Спартака» команда Виктора Гончаренко еще не пропускала мячей. Обратил бы также внимание на то, что в последних пяти выездных матчах чемпионата ЦСКА пропустил всего один гол. А уступили москвичи всего в двух из 12 гостевых встреч текущего сезона.

«Рубин» - ЦСКА

17 мая, 19:30. Казань, «Казань Арена»

Арбитр: Михаил Вилков

Котировки БК «Олимп»

П1 - 7.16 Х - 3.87 П2 - 1.53

Ориентировочные составы:

«Рубин»: Рыжиков – Кузьмин, Камболов, Санчес, Набиуллин – Сонг, М’Вила – Жемалетдинов, Рочина, Ткачук – Канунников

ЦСКА: Акинфеев – В. Березуцкий, Васин, Игнашевич – Вернблум – Фернандес, Головин, Натхо, Щенников – Витиньо, Чалов

Не сыграют: Лестьенн (травма) – А. Березуцкий (травма), Еременко (дисквалификация)

Победить любой ценой

В ранге чемпиона «Спартак» резервным составом одолел на выезде «Амкар» благодаря голу Александра Самедова. Но предстоящий поединок с «Тереком» куда более значимый для команды Массимо Карреры. Это последняя домашняя игра сезона для «красно-белых», по завершении которой состоится церемония вручения кубка и медалей. В такой праздничный вечер «Спартак» просто не имеет морального права потерять очки, поэтому не сомневаюсь в том, что итальянский наставник выставит сильнейший состав и московская команда сделает все для победы.

Особая мотивация в отчетной встрече будет и у «Терека». Команда Рашида Рахимова отнюдь не потеряла турнирную мотивацию на финише сезона, напротив, «Терек» всерьез борется за последнее еврокубковое место. До «Краснодара», посыпавшегося в концовке сезона, и столь желанной четвертой позиции всего одно очко дефицита.

Правда, стоит учитывать, что впереди у грозненской команды, чья победная серия составляет четыре матча, два сложных выездных поединка со «Спартаком» и «Крыльями Советов». По правде говоря, не думаю, что в Москве «Терек» сможет зацепиться за очки, а вот в Самаре подопечные Рахимова должны побеждать. Но хватит ли грозненцам одной победы в оставшихся двух матчах сезона, чтобы финишировать на четвертом месте?

«Спартак» - «Терек»

17 мая, 19:30. Москва, «Открытие Арена»

Арбитр: Кирилл Левников

Котировки БК «Олимп»

П1 - 1.92 Х - 3.54 П2 - 4.06

Ориентировочные составы:

«Спартак»: Ребров – Ещенко, Джикия, Боккетти, Комбаров – Фернандо, Глушаков – Самедов, Зобнин, Промес – Зе Луиш

«Терек»: Городов – Уциев, Анхель, Семенов, Родолфо, Мохаммади – Кузяев, Иванов, Пирис – Мбенг, Лебеденко

Не сыграет: Макеев (травма)

Когда задачи еще не решены

Очень важный матч с турнирной точки зрения предстоит сегодня провести «Зениту» и «Краснодару». Обе команды еще решают задачи на финише сезона, и предстоящая встреча чрезвычайно важна, как для питерской команды, так и для краснодарской. Потеря очков в поединке на «Петровском» может обернуться крахом для одной из команд. А потому, уверен, нас ждет захватывающая и увлекательная игра, с непредсказуемым сюжетом и концовкой.

«Зенит» немного реабилитировался перед своими болельщиками, обыграв в прошлом туре на выезде «Крылья Советов». В этой встрече здорово себя проявил Артем Дзюба, оформивший дубль и записавший на свой счет ассист. Правда, оценивать текущее состояние питерцев по игре с самарской командой бессмысленно, поскольку уж очень низкий уровень у «волжан».

Последние два матча с командами из ТОП-6 (со «Спартаком» и «Тереком») «сине-бело-голубые» проиграли. Вот это куда показательнее. В случае осечки в грядущем поединке, который состоится на «Петровском» из-за плохого качества газона на «Крестовском», команда Мирчи Луческу за тур до завершения сезона с высокой долей вероятности лишится даже теоретических шансов побороться за второе место. В любом случае судьба последнего лигочемпионовского места полностью в руках ЦСКА, которому осталось выиграть в двух оставшихся матчах, чтобы завоевать серебряные медали.

Совершенно не впечатляет на финише сезона «Краснодар». «Быки» не побеждают уже на протяжении трех поединков: сыграв вничью с «Анжи» и «Уралом», а также уступив «Оренбургу». Не лучшая у команды Игоря Шалимова и результативность: всего один забитый гол (да и то вымученный на 92-й минуте) в последних трех встречах. Благо, что ключевой форвард краснодарской команды Федор Смолов, пропустивший матч со «шмелями» из-за дисквалификации, возвращается и поможет своей команде в важной игре с «Зенитом».

Несмотря на то, что «Краснодар» еще занимает четвертое место, отрыв от «Ростова» и «Терека» всего в одно очко, что лишь добавляет нервозности подопечным Игоря Шалимова. «Быкам недопустимо» проиграть в Санкт-Петербурге, в противном случае «Краснодар» рискует остаться без еврокубков на следующий сезон. Во встрече с питерской командой на кону будет многое стоять для «черных буйволов».

Напомню, что в матче первого круга «Краснодар» в родных стенах одержал волевую, но очень драматичную победу над «Зенитом», забив два гола на 92-й и 94-й минутах соответственно.

«Зенит» - «Краснодар»

17 мая, 19:30. Санкт-Петербург, «Петровский»

Арбитр: Владимир Сельдяков

Котировки БК «Олимп»

П1 - 1.74 Х - 3.73 П2 - 4.81

Ориентировочные составы:

«Зенит»: Лунев – Смольников, Иванович, Кришито, Жирков – Гарсия, Цаллагов – Молло, Жулиано, Данни – Дзюба

«Краснодар»: Синицын – Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес – Каборе, Газинский – Классон, Жигулев, Мамаев – Смолов

Не сыграют: Файзулин (травма) – Крицюк, Окриашвили, Шишкин, Подберезкин (все травмированы)

Все матчи 29-го тура: