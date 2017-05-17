МАРЛОС: «Нам давались последние игры с Динамо»

Полузащитник Шахтера Марлос поделился впечатлениями от предстоящего сегодня финального поединка Кубка Украины против Динамо.
«Динамо является нашим главным конкурентом и каждая игра с ними дается очень трудно, особенно если речь идет о финале. Мы только что оформили чемпионский титул и Динамо, я уверен, будет делать все, чтобы не дать Шахтеру завоевать еще и Кубок. Мы должны показать стопроцентную сосредоточенность на поле, навязать свой темп игры сопернику с самого начала и выиграть еще один трофей», — сказал Марлос.
В то же время бразилец подчеркнул, что против Динамо нельзя позволять никакой расслабленности, потому как киевляне часто доводили встречи с Горняками до пенальти, где оказывались сильнее дончан.
«Последние игры с Динамо нам давались. Я лично выигрывал два финала против Динамо, пока нахожусь в Шахтере, однако проигрывал Суперкубок в этом году и финал Кубка в 2015-м по пенальти после ничьих в основное время. Таким образом, Шахтер не должен колебаться. Нам нужно с самого начала играть на победу в основное время».
Матч Шахтер — Динамо состоится в Харькове сегодня, начиная с 21:00.
Источник — Шахта
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