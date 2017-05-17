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Гравцем одеського Чорноморця цікавиться Генк

Михайло Плохотнюк може перебратися у Бельгію

  • 17.05.2017 10:49
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ФК Черноморец. Михаил Плохотнюк
© ФК Черноморец. Михаил Плохотнюк
Нападником одеського «Чорноморця» Михайлом Плохотнюком цікавиться бельгійський «Генк», скаути якого переглядали гру нападника кілька тижнів тому. Як стало відомо Sport.ua з власних джерел, бельгійський клуб активно стежить за 18-річним українцем, який у цьому сезоні забив 18 голів у 29 матчах в усіх турнірах за «моряків».
 
Також, за повідомленням нашого джерела, скаути бельгійців були присутніми на матчі «Чорноморця» проти «Ворскли», у якому Плохотнюк оформив дубль. Представник компанії Special1Agency, з яким співпрацює Михайло Плохотнюк, не спростував, але і не підтвердив інформацію про перемовини.
 
«Наразі нічого коментувати, адже трансферне вікно відкриється з 1 липня. На даний момент, Плохотнюк - гравець одеського «Чорноморця». Що буде далі — побачимо. Однозначно можу сказати, що є інтерес до наших молодих гравців з боку європейських клубів різного калібру. Проте, більш детально про все це можна буде говорити лише після успішного трансферу влітку».
 

Источник — Sport.ua

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