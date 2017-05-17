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Бавария тренируется без ряда лидеров

Чемпион Германии готовится к последнему матчу сезона

  • 17.05.2017 10:10
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Метки
ФК Бавария
© ФК Бавария

Капитан «Баварии» Филипп Лам и полузащитник Хаби Алонсо приступили к завершающей тренировочной недели в статусе профессиональных игроков. После двух выходных дней 33- и 35-летние футболисты вместе с остальными членами команды начали подготовку к завершающему матчу сезона против «Фрайбурга». Наравне со всеми тренировался и Франк Рибери, заменённый в игре с «Лейпцигом» из-за небольшого повреждения. Продолжает заниматься по индивидуальной программе центральный защитник Матс Хуммельс, в то время, как Мануэль Нойер, Свен Ульрайх и Хави Мартинес до сих пор восстанавливаются после травм.
 

Источник — ФК Бавария

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