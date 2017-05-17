Бавария тренируется без ряда лидеров

у Динамо за відсутності Хача є очевидні проблеми у захисті. тому 2-1

Динамо сегодня победит это 200%. Хватит с кротопомойки и чемпионства. Суперкубок наш и кубок доба...

Хочется чтобы судья отсудил по честному,больше футбола и меньше драк,хотя то как Динамо не умеет ...

Кубок Чем10нам! Тільки Шахтар рідненький! Має бути Золотий сезон!

Я за хороший и честный футбол Пусть победит сильнейший