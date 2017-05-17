Вердер продлил контракт с главным тренером

Наставник «Вердера» Александр Нури подписал новое соглашение со своим клубом. Об этом сообщает официальный сайт бременцев.
Детали сделки не разглашаются, но пресса предполагает, что новый контракт будет действовать до 2019 года.
В данный момент «Вердер» под руководством Нури занимает восьмую позицию в чемпионате Германии.
Источник — Sport.ua
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