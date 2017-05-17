Чемпионат мира в России подорожает еще на $660 миллионов

Расходы на подготовку к проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года могут быть увеличены на почти 37 млрд рублей ($660 миллионов) за счет средств федерального бюджета.



Ранее сообщалось, что расходы на реализацию программы увеличились с 638,84 млрд до 643,55 млрд рублей (чуть более $11 млрд.)

Год назад генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин заявлял, что стоимость подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в России составит более $10 млрд.



Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге.



Для сравнения приведем стоимость чемпионатов мира других лет:

США -1994 — $5,6 млрд.

Франция -1998 — $2 млрд.

Япония и Корея - 2002 — $4 млрд.

Германия - 2006 — $2,9 млрд.

ЮАР -2010 — $3,5 млрд.

Бразилия - 2014 — $14 млрд.

Планируется, что Катар потратит на инфраструктуру для чемпионата мира $200 млрд.