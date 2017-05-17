Михаил СЕРГИЙЧУК: «Деньги за победу над Динамо пока не получили»

Нападающий «Олимпика» Михаил Сергийчук прокомментировал победную игру против «Динамо» (2:1).
— Михаил, как чувствуешь себя после первого в истории гола «Олимпика» в ворота «Динамо»?
— Уже более спокоен. Конечно, после поединка был очень рад. Гол в таком матче и в такую дату запомнится навсегда.
— Чувствуешь, что вписал свое имя в историю клуба?
— Не сказал бы так, но все равно очень приятно.
— Президент «Олимпика» пообещал за победу над «Динамо» двойные премиальные. Выплатили ли уже деньги?
— У нас пока были выходные, поэтому деньги еще не получили. Но уверен, что не заржавеет.
Источник — MatchDay
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.