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Михаил СЕРГИЙЧУК: «Деньги за победу над Динамо пока не получили»

Форвард «Олимпика» - о победе над столичным клубом

  • 17.05.2017 09:40
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Нападающий «Олимпика» Михаил Сергийчук прокомментировал победную игру против «Динамо» (2:1).

— Михаил, как чувствуешь себя после первого в истории гола «Олимпика» в ворота «Динамо»?
— Уже более спокоен. Конечно, после поединка был очень рад. Гол в таком матче и в такую дату запомнится навсегда.

— Чувствуешь, что вписал свое имя в историю клуба?
— Не сказал бы так, но все равно очень приятно.

— Президент «Олимпика» пообещал за победу над «Динамо» двойные премиальные. Выплатили ли уже деньги?
— У нас пока были выходные, поэтому деньги еще не получили. Но уверен, что не заржавеет.

Источник — MatchDay

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