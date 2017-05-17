Манчестер предложит Кэррику новый контракт на один год

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик провел позитивные переговоры с клубом и теперь ожидает получить новый однолетний контракт.Напомним, Кэррик выступает за «красных дьяволов» с 2006 года, когда он был куплен у «Тоттенхэма» за 18.6 миллионов фунтов. С тех пор Майкл провел 457 матчей за клуб с учетом всех соревнований и забил 24 гола.

Ранее в этом сезоне «Юнайтед» решил отметить преданность Кэррика клубу благодарственным матчем, который состоится 4 июня на «Олд Траффорд». Однако это будет отнюдь не прощание 35-летнего полузащитника с «дьяволами».

Как стало известно BBC, игрок и клуб провели позитивные переговоры о продлении своего истекающего контракта. Теперь обе стороны полны уверенности, что в следующем сезоне Кэррик продолжит выступать за «Юнайтед».

Добавим, что за время выступлений в Манчестере Кэррик пять раз выигрывал титул Премьер-Лиги, Лигу Чемпионов, Кубок Англии и дважды Кубок Лиги. Возможно, на следующей неделе Майклу удастся пополнить эту коллекцию трофеем Лиги Европы.