На матч Шахтер - Динамо приедут скауты английской Премьер-лиги

Согласно данным журналистов из английского издания Liverpool Echo, на сегодняшнем финальном матче Кубка Украины в Харькове планирует высадиться внушительный десант представителей клубов тамошней Премьер-лиги.
Ожидается, что битву Шахтер — Динамо посетят работники сразу трех ФК самой богатой футбольной лиги мира: Эвертона, Сток Сити и Тоттенхэма.
За кем именно приедут наблюдать скауты, КОМАНДЕ1 разузнать, к сожалению, не удалось. Секретничают ребята… Но если освежить в памяти всю предыдущую информацию, появлявшуюся в западных СМИ ранее, пазл сложить не так и сложно…
Источник — zbirna.com
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хороші дивіденди - дякую андрій... нікуди не йди в мене буде пожиттєвий запас пива)))
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