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На матч Шахтер - Динамо приедут скауты английской Премьер-лиги

За кем будут наблюдать скауты неизвестно

  • 17.05.2017 09:03
  • 688 просмотров
  • 3 комментария
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Согласно данным журналистов из английского издания Liverpool Echo, на сегодняшнем финальном матче Кубка Украины в Харькове планирует высадиться внушительный десант представителей клубов тамошней Премьер-лиги.

Ожидается, что битву Шахтер — Динамо посетят работники сразу трех ФК самой богатой футбольной лиги мира: Эвертона, Сток Сити и Тоттенхэма.

За кем именно приедут наблюдать скауты, КОМАНДЕ1 разузнать, к сожалению, не удалось. Секретничают ребята… Но если освежить в памяти всю предыдущую информацию, появлявшуюся в западных СМИ ранее, пазл сложить не так и сложно…

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    Sasha112006
    online
      Sasha112006, 17.05.2017 09:04
    +1
    За Андреем,через пол дня скажет Панков
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    alegofich
    alegofich, 17.05.2017 09:33
    +2
    Поспорив з другом, що ярмоленко не піде з динамо ще чотири роки тому! і кожен рік отримую ящик пива)))
    хороші дивіденди - дякую андрій... нікуди не йди в мене буде пожиттєвий запас пива)))
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    comentraktor
    online
      comentraktor, 17.05.2017 09:34
    +3
    За Андрюхой конечна, значит седня будет феерить и повторно пихнет Степана, чтоб уж точно купили. Сегодня бриты окуеют от нашего регби.
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