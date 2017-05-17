Шальке сыграет с Интером в честь юбилея победы в Кубке УЕФА

а какая у вас страна?? и не баскетбольная, и не гандбольная,и не лыжная ,и не.... можно продолжат...

Во-первых, у нас не хоккейная страна, мы так как у вас не делаем ставку на этот вид спорта. А мос...

Из этого состава американцев на кубке мира играли четверо:Айкел,Троуба,Ларкин и Гудро (все за сбо...