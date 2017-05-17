Шальке сыграет с Интером в честь юбилея победы в Кубке УЕФА

День в день, ровно 20 лет после победы в Кубке УЕФА, в это воскресенье (21.05) на «ФЕЛЬТИНС-Арене» состоится праздничный матч. Эта игра также станет последней на тренерском мостике для Хуба Стевенса.
«Прекрасно, что «Шальке» пригласил меня на этот матч. В Голландии вряд ли бы состоялось такое событие», - говорит бывший тренер «королевских синих». – К тому же, мой последний матч совпал с празднованием 20-летия победы в Кубке УЕФА. Мы опять соберёмся все вместе с моими парнями – это великолепно».
Для участия в матче пригласили игроков из состава «Шальке» 1997-ого года. Капитан команды Олаф Тон: «У нас был прекрасный состав, который практически полностью соберётся на матч, но сыграть 90 минут могут уже не все. Поэтому мы ещё усилились Марсело Бордоном, Кевином Кураньи, Геральдом Асамоа, Клаусом Фишером и Эббе Сандом».
В составе соперника будет также много известных игроков. «От миланского «Интера» приедут Салваторе Фрези, Маурицио Ганц и Арон Винтер. Оливер Нойвиль будет представлять соперника по полуфиналу «Тенерифе». Из «Трабзонспора» приедет Хами Мандирали. Особенно рад буду увидеть Гера Зендена и Марка Люйперса, которых я ещё тренировал в «Роде» до прихода в «Шальке», - рассказал Стевенс.
Программа мероприятия не ограничивается выставочным матчем. Всех гостей ожидает большой семейный праздник. Коммерческий директор компании «Арена менеджмент» Моритц Бекерс-Шварц заявил: «Большая честь организовывать матч со звёздами прошлого и переживать те события заново. Болельщиков ожидает настоящее путешествие в 1997-ой год».
Источник — ФК Шальке
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