Арсен ВЕНГЕР: «У нас хорошие шансы на топ-4»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер по-прежнему считает, что у его команды есть «хорошие шансы» финишировать в топ-4 Премьер-Лиги. Во вторник вечером «канониры» провели отложенный матч Премьер-Лиги, отпраздновав победу 2:0 над «Сандерлендом» благодаря дублю Алексиса Санчеса. Однако за тур до завершения сезона подопечные Венгера продолжают находиться вне зоны Лиги Чемпионов.

Чтобы все-таки ворваться в топ-4, «Мидлсбро», совершающий выезд к «Ливерпулю», или «Уотфорд», дома принимающий «Манчестер Сити», должны оказать услугу «Арсеналу» в воскресенье, и Арсен считает, что шансы на это ненулевые.

«Я не думаю о процентной вероятности. Я просто думаю: «Давайте сами выиграем у «Эвертона». Даже если твои шансы 1%, ты должен быть сосредоточен на все 100%, однако я думаю, у нас есть хорошие шансы. Если мы выиграем, то это будет впервые, когда команда с 75 очками не попадет в топ-4».

«Я 20 лет говорил: «Вы правда считаете, что в попадании в топ-4 нет ничего особенного?» Я не знаю, почему, но внезапно это стало таким важным, и я весьма удивлен. Я хочу сделать абсолютно все, чтобы мы добились этого, но давайте наберем 75 очков, а там будет видно. Хочется, чтобы все команды сражались, как «Сандерленд» сегодня вечером. После этого останется смириться с результатами», — цитирует Венгера The Guardian.