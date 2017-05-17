Паулу ФОНСЕКА: «Фаворита в финале Кубка нет»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от встречи с «Динамо» в рамках финала Кубка Украины.

— Паулу, довольны ли вы формой подопечных перед матчем с «Динамо»?

— Да. По физическому состоянию в нашей команде никогда не было вопросов. Футболисты всегда находились на хорошем уровне, и у нас практически не было травм. В последние выходные ряд игроков имел возможность отдохнуть, так что физически коллектив чувствует себя хорошо.

— «Шахтер» и «Динамо» – две самые сильные команды страны. Для вас это оптимальный соперник в финале?

— Я всегда говорил, что «Динамо» ценится очень высоко. Понятно, что это не чемпионат, а совсем другое соревнование. Думаю, фаворита в финале кубка нет. Мы уважаем соперника и знаем, что будет непросто. «Шахтер» должен быть на высочайшем уровне, чтобы справиться с соперником, располагающим отличными качествами.

— «Горняки» не проигрывают «Динамо» в основное время уже 9 матчей подряд. Для вас эта статистика имеет значение?

— Если честно, нет. Хотя бы потому, что впереди финал. Эти цифры совершенно ничего не значат для предстоящего матча.

— Две последние встречи с «Динамо» завершались со счетом 4:3 и 1:0 в пользу «Шахтера». Какая из них произвела на вас большее впечатление?

— Я остался доволен обоими матчами. Они были совершенно разными, в том числе и по атмосфере, однако я остался удовлетворен отдачей игроков.

— Для «Шахтера» имеет значение, что поединок пройдет в Харькове?

— Большого — нет, поскольку это финал. Тем не менее, конечно, очень хорошо, что мы будем ближе к своим болельщикам, которые будут поддерживать нас.