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Рэдинг вышел в плей-офф Чемпионшипа

Команда Япа Стама близка к возвращению в Премьер-лигу

  • 17.05.2017 07:58
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Одолев по сумме двух матчей «Фулхэм», «Рединг» забронировал себе путевку на «Уэмбли» в финал плей-офф Чемпионшипа. В прошлую субботу «роялисты» и «дачники» разошлись миром (1:1), поэтому все должно было решиться во вторник вечером в ответном матче. На сей раз удача улыбнулась команде Япа Стама, которая одержала минимальную победу благодаря реализованному Янном Керморгантом пенальти на 49-й минуте и героической игре своего голкипера Али Аль-Хабси.

Таким образом, «Рединг», завершивший регулярный сезон Чемпионшипа на третьем месте, выходит в финал плей-офф, где сыграет с «Шеффилд Уэнсдей» или «Хаддерсфилдом», чья первая встреча голов не принесла.

Источник — Fapl.ru

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