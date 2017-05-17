Рэдинг вышел в плей-офф Чемпионшипа

Одолев по сумме двух матчей «Фулхэм», «Рединг» забронировал себе путевку на «Уэмбли» в финал плей-офф Чемпионшипа. В прошлую субботу «роялисты» и «дачники» разошлись миром (1:1), поэтому все должно было решиться во вторник вечером в ответном матче. На сей раз удача улыбнулась команде Япа Стама, которая одержала минимальную победу благодаря реализованному Янном Керморгантом пенальти на 49-й минуте и героической игре своего голкипера Али Аль-Хабси.
Таким образом, «Рединг», завершивший регулярный сезон Чемпионшипа на третьем месте, выходит в финал плей-офф, где сыграет с «Шеффилд Уэнсдей» или «Хаддерсфилдом», чья первая встреча голов не принесла.
Источник — Fapl.ru
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