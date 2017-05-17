Депутати облради виділили мільйон на підтримку ФСК Буковина

Депутати Чернівецької обласної ради 16 травня під час роботи позачергової 13-ї сесії внесли зміни до обласного бюджету. За це рішення проголосувало 44 із 54 зареєстрованих у сесійній залі депутатів.
Більшістю голосів обранці ухвалили рішення щодо зміни дохідної та видаткової частин. Зокрема, дохідна частина загального фонду обласного бюджету збільшується на понад 2 мільйони гривень, а видаткова – на понад 62 мільйони.
Зміни до бюджету передбачають виділення 1 мільйону гривень на підтримку громадської організації «Футбольно-спортивний клуб «Буковина». Також передбачено збільшення витрат, які будуть спрямовані на зарплатні освітянам та закупівлю медикаментів.
Майже 60 мільйонів гривень буде спрямовано на розвиток автомобільних доріг загального користування області.
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