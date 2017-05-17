Сергій АНДРУСЕНКО: «Суперкубок з пляжного футболу стане щорічним»

У перших числах травня у Дніпрі проходив перший у цьому сезоні навчально-тренувальний збір новоствореної молодіжної збірної України з пляжного футболу. За його підсумками Перший віце-президент Асоціації пляжного футболу України Сергій Андрусенко розказав про найближчі плани нашої молодіжки, а також про старт сезону українського пляжного футболу.

- Сергій Михайлович, нарешті вболівальники дочекалися створення молодіжної збірної України з пляжного футболу, яка вже встигла провести перший навчально-тренувальний збір у Дніпрі…

- Перш за все, керівництво Асоціації пляжного футболу України дуже вдячне Федерації футболу України та особисто президенту ФФУ Андрію Павелку, які цього року опікуються українським пляжним футболом. Вперше в історії, ФФУ повністю забезпечує наші збірні – і національну, і молодіжну. Це стосується і навчально-тренувальних зборів, й виступів на міжнародній арені. І ось цей збір молодіжної збірної України у Дніпрі – це перший крок підготовки наших молодих футболістів, які у майбутньому можуть поповнити ряди збірної України. Сам збір під керівництвом Миколи Костенко пройшов дуже плідно, сам Микола Петрович розказав про це у недавньому інтерв’ю. Були три тренування на день, були теоретичні заняття, були перегляди матчів Чемпіонату світу та минулорічних ігор за участю збірної України. Тож, наші молоді хлопці заклали фундамент на старті сезону. А наприкінці травня – початку червня на нашу молодіжку чекає другий збір, щоб команда змогла добре підготуватись до міжнародного молодіжного турніру з пляжного футболу в Угорщині. Цей турнір пройде у місті Шіофок з 16 по 18 червня й наше завдання – достойно представити Україну на цьому змаганні і подивитися, хто зможе у найближчій перспективі підсилити Національну збірну України.





- Найближчими вихідними у столичному Гідропарку відбудеться перший турнір сезону – Суперкубок України. І теж, вперше в історії…

- Так, вперше в історії українського пляжного футболу буде проведено Суперкубок України, де у боротьбі зійдуться чотири чемпіони різних років – «Артур Мьюзік», «Гріффін», «Вибір» та «Євроформат». Це важливий турнір, який внесений в єдиний план-календар заходів Федерації футболу України на 2017 рік. Так, всі розуміють, що це старт сезону, тож вболівальникам буде цікаво подивитись, у якому стані наразі знаходяться наші топові команди. Окрім цього, для «Гріффіна» та «Артур Мьюзік» це добра нагода через матчі на Суперкубок підготуватися до пляжної Ліги Чемпіонів – Euro Winners Cup 2017. Цей турнір стартує 26 травня в Португалії, тож матчі у Києві підуть на користь нашим командам, щоб награти склади та достойно представити Україну на цьому змаганні. З боку Асоціації пляжного футболу України можу пообіцяти, що Суперкубок України стане традиційним у нашій країні, і кожного року буде відкривати новий сезон українського пляжного футболу.