Собралась кучка идиотов по ходу... До этого вывалили куча говна, мол, какого его вызвали на матчи...

от цікаво, а якщо цей "фудбалізд" не вирішив би призупинити його, вибачте на слові, кар...

Не имеет значения, хоть Миша Кополовец, сепаратистов по определению не должно быть в национальной...