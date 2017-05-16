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34-й тур
Ман Сити
3:1
Вест Бромвич Альбион
16.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити — Вест Бромвич Альбион — 3:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча АПЛ «Манчестер Сити» — «Вест Бромвич Альбион»

  • 17.05.2017 07:42
  • 79 просмотров
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В поединке 34-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Вест Бромвич Альбион» победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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