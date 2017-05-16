Фенербахче готов перехватить Тайсона у Лацио

«Фенербахче» готов платить полузащитнику «Шахтера» Тайсону столько, сколько тот хочет

Переговоры между турецким клубом и 29-летним полузащитником, очевидно, идут полным ходом. Представители Тайсона довели до сведения боссов Канареек, что их клиент хочет получать зарплату на уровне 4 миллионов евро в год. Первоначально Фенербахче был не готов идти на такие условия, однако в последние дни изменил свою позицию и выразил согласие на подобную зарплату для Тайсона.

Вероятнее всего, турки будут договариваться с Тайсоном о январском переходе, когда у бразильца истечет срок действия контракта с Шахтером. Этот же источник отмечает, что Тайсон отверг предложение Шахтера о продлении сотрудничества, которое было подкреплено зарплатой в 3,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что ныне Тайсон зарабатывает в донецком клубе около 2 миллионов евро, но был бы не прочь остаться в стане Горняков, если будет получать столько же, как и Бернард, а именно 4 миллиона за сезон.

В текущем сезоне на счету Тайсона 22 матча, 5 голов и 7 ассистов в чемпионате Украины.