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Караваев отправится на сборы с Шахтером

Украинский футболист покинет «Фенербахче» ближайшим летом

  • 16.05.2017 23:03
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twitter.com/TFFSuperLig. Александр Караваев
© twitter.com/TFFSuperLig. Александр Караваев
Украинский полузащитник Александр Караваев летом отправится с Шахтером на тренировочные сборы.
 
В январе хавбек на правах аренды перебрался в Фенербахче, однако завоевать место в составе стамбульского клуба не смог и по окончании сезона вернется в Украину.
 
Контракт Караваева принадлежит Шахтеру и главный тренер Горняков Паулу Фонсека намерен дать игроку шанс проявить себя на летних тренировочных сборах.
 
В чемпионате Турции Караваев провел лишь 3 матча, не сумев отличиться голевыми действиями.

Источник — Динамомания

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