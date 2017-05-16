Караваев отправится на сборы с Шахтером

Украинский полузащитник Александр Караваев летом отправится с Шахтером на тренировочные сборы.
В январе хавбек на правах аренды перебрался в Фенербахче, однако завоевать место в составе стамбульского клуба не смог и по окончании сезона вернется в Украину.
Контракт Караваева принадлежит Шахтеру и главный тренер Горняков Паулу Фонсека намерен дать игроку шанс проявить себя на летних тренировочных сборах.
В чемпионате Турции Караваев провел лишь 3 матча, не сумев отличиться голевыми действиями.
Источник — Динамомания
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