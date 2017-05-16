Караваев отправится на сборы с Шахтером

[quote Aratt, 16.05.2017 21:44]Двойственное ощущение. Либо чел реально, в отличие от Конолянки и ...

Давайте пофантазировать немного..Зозуля стабильно попадает в состав Бетиса, стабильно забивает..к...

Вам бы барышня, научится нормально излагать мысли, а то почитал комент и подумал, что какой то не...

Очень пафосно так, нападник Бетiса, реально же никому не нужный некогда посредственный футболист.

Рома, всем все равно что ты решил. И без тебя хватает проблем. Мы уже забыли про тебя. Ты футболи...