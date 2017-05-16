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Президент Ниццы: «Беланда вернется в Динамо»

Марокканский полузащитник имеет предложения от других клубов

  • 16.05.2017 22:28
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Президент Ниццы: «Беланда вернется в Динамо»
Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер рассказал, почему клуб не стал выкупать трансфер полузащитника киевского «Динамо» Юнеса Беланда.
 
- Цена на Беланда в 9 миллионов евро очень велика, - считает Ривьер. - Я могу точно сказать, что Беланда покинет «Ниццу», у него есть предложения от других клубов.
 
Ранее мы сообщали о том, что Беланда может вернуться в «Динамо» по окончанию аренды.
 

Источник — Sport.ua

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