Президент Ниццы: «Беланда вернется в Динамо»

Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер рассказал, почему клуб не стал выкупать трансфер полузащитника киевского «Динамо» Юнеса Беланда.
- Цена на Беланда в 9 миллионов евро очень велика, - считает Ривьер. - Я могу точно сказать, что Беланда покинет «Ниццу», у него есть предложения от других клубов.
Ранее мы сообщали о том, что Беланда может вернуться в «Динамо» по окончанию аренды.
Источник — Sport.ua
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