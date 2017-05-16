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Вадим ШАБЛИЙ: «Коваль сможет прогрессировать»

Агент голкипера киевского «Динамо» - о продлении контракта с футболистом

  • 16.05.2017 22:12
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Sport.ua. Вадим Шаблий
© Sport.ua. Вадим Шаблий
Продление контракта киевского «Динамо» с Максимом Ковалем до 2020 года прокомментировал агент футболиста Вадим Шаблий.
 
- Сегодня голкипер киевского Динамо Максим Коваль продлил контракт со своим клубом. Срок нового соглашения - 3 года.  24-х летний вратарь - настоящее и будущее киевского Динамо. В 17 лет он дебютировал в столичной команде. Все специалисты отмечают великолепные данные Максима. Он достаточно опытен и амбициозен. Он поиграл в аренде в других клубах и ныне является игроком стартового состава.  Уверен, что Максим Коваль сможет прогрессировать и добьется успехов с клубом, который в него верит и который ему доверяет!
 

Источник — Facebook.com

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