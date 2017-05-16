Симоне ИНДЗАГИ: «Лацио осознает свою силу»

Тренер Лацио Симоне Индзаги и полузащитник команды Лукас Билья посетили пресс-конференцию перед финалом Кубка Италии.

Симоне Индзаги:

«С какими ощущениями мы подходим к игре? Мы знаем, что нас ждет очень важный матч, но мы завоевали эту возможность на поле, никто нам ничего не дарил. Мы провели отличные матчи, обыграли Дженоа, одолели на выезде Интер и смогли совладать с Ромой в двухматчевом противостоянии. Так что завтра мы намерены вновь показать всё лучшее, на что способны.

Как мы готовились к матчу? Перед такими противостояниями нет нужды дополнительно мотивировать игроков. Я просил их отыграть со свободной головой и привычным смирением. Только на поле будет видно, что в итоге получится, ведь Ювентус остается фаворитом. Однако в одном отдельном матче произойти может всё, что угодно.

Как одолеть Ювентус? Мы должны будем провести безукоризненный поединок. Мы уже встречались на Олимпико с Юве в чемпионате и смогли провести хорошую игру, но затем в первом же эпизоде Хедира нам забил. Мы будем играть на привычной арене и хотим продемонстрировать наш привычный уровень. Я бы сказал, что сейчас мы в хорошей готовности и осознаем свою силу.

Насколько важен матч для меня? Я горжусь тем, что тренирую эту команду. Я знаю, что ребята следуют за мной, наша команда достигла прогресса, несмотря на ряд трудностей на пути.

Какой Юве я жду? Ювентус — это всегда Ювентус, мы сразимся с большой командой, которая впереди всех в Италии. Нельзя случайно выиграть шесть Скудетто. Оборону Юве очень тяжело сорвать с петель, мы должны постараться сыграть интенсивно и уверенно.

Сможет ли сыграть Пароло? Поглядим, у нас еще есть одна тренировка утром, так что там и решим».

Лукас Билья:

«Этот сезон начался не лучшим образом, однако затем благодаря тренеру мы смогли выправить ситуацию. Изначально казалось, что добраться до финала для нас будет архисложно, но сейчас важен только результат завтрашнего матча. Запоминают всегда только победителей. Мы подходим к игре после поражения от Фиорентины, которая доставила нам много проблем, было обидно проиграть, поскольку мы хотим сохранить четвертую строчку.

С какими эмоциями я подхожу к очередному финалу? Я проиграл последние четыре решающих игры, так что мысли порой не самые радужные. Но это будет возможность реабилитироваться для меня, так что меня переполняет желание.

Что я скажу команде в качестве капитана? Сейчас внутри коллектива ощущается некоторая нервозность, так что будет непросто. Мы будем сражаться против единственной команды, которая до сих пор ведет борьбу на трех фронта. Как бы там ни было, мы обязаны верить в себя, у нас большое желание завоевать трофей.

Лацио проиграл последние шесть матчей против Ювентуса? Мы должны изменить наш подход, в прошлый раз мы сыграли очень плохо. Нужно отыграть с большой концентрацией на протяжении всего игрового времени. Необходимо показать максимум, важны все аспекты — сердце, ум, уверенность. Мы должны отдать всё, что есть внутри нас».