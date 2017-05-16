Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Хочу снова играть в еврокубках»

Похоже, переход в турецкую Суперлигу придал карьере Евгения Селезнева, казалось бы, шедшей уже на спад, нешуточный импульс. После не совсем удачной командировки в Кубань нынешнее путешествие в один из центров турецкой сталелитейной промышленности приносит нападающему в основном позитивные эмоции. Об этом он и поведал в недавнем интервью местному сайту futbolarena.com.

Так, на вопрос, как он себя чувствует в Турции, Евгений ответил, что сделал зимой правильный выбор. «Процесс адаптации был очень кратковременным, — признался футболист, — если бы я перешел в команду, которая боролась бы за путевку в еврокубки, наверняка это было бы сложнее».

Три матча в неделю — не проблема

«В Карабюкспоре очень хорошая атмосфера, — заявил Селезнев, дружеские отношения в коллективе помогают новичкам безболезненно влиться в коллектив. Также мне помогло, что я начал забивать буквально с первых же матчей, и думаю, что выглядел на поле действительно хорошо. Карабюк — очень удачное место в плане моей игровой карьеры. Местные жители невероятно любят футбол. Я просматриваю здешнюю прессу, слышу разговоры простых людей об игре. Рад слышать свое имя, я чувствую любовь болельщиков».

Что касается возможностей его нынешней команды и ее турнирных перспектив, украинский нападающий высказался оптимистично: «Думаю, по потенциалу мы шестая-седьмая команда в Суперлиге. Дома мы редко кого-то отпускаем. Конечно, нужно добавить эффективности в игре, и тогда сможем побороться за путевку в Европу. У меня есть опыт выступлений в еврокубках, и, как и всякий футболист, я хотел бы там оказаться снова. Играть два-три матча в неделю – не проблема для меня. Напротив, одного матча за семь дней мне явно недостаточно».

В Карабюкспор Селезнев перешел в зимнее трансферное окно, заключив контракт на полтора года. За 14 проведенных матчей в турецком чемпионате (пропустил лишь один, из-за перебора карточек) он успел отличиться шестью забитыми мячами, уступая в команде по этому показателю лишь Абду Траоре, у которого семь. И пусть пять из шести проведены с пенальти, доверие партнеров тоже нужно заслужить. К тому же у Евгения в активе также две голевые передачи. Так что вряд ли станет неожиданностью, если летом на форварда обратят внимание более титулованные клубы, тем более что его недавний наставник Игор Тудор, до февраля трудившийся в Карабюкспоре, нынче возглавляет Галатасарай…

Тудор уже пошел на повышение…

В упомянутом интервью, кстати, Евгений нашел теплые слова и для Тудора, заявив, что счастлив, что ему, хоть и недолго, удалось поработать под началом этого специалиста. «Он очень хороший наставник и очень хороший человек», — сказал Селезнев.

Напомним, что в Карабюкспоре вместе с Евгением выступает украинский полузащитник Андрей Близниченко (восемь матчей, один гол), а еще один украинец, вратарь Александр Рыбка, также пребывающий в этом коллективе, пока не провел ни одного матча. Сам же Карабюкспор за три тура до финиша идет 12-м, не имея шансов на еврокубки и в то же время обезопасив себя от вылета.