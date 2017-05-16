ХАЙНКЕС: «Лам - один из лучших защитников немецкого футбола»

А кто то в этой игре увидел унижение?)) я что то не увидел, хорошая игра достойный противник . Да...

space1961, 16.05.2017 21:28 а ,чего мы и этим гордимся-СПОРТСборная Украины победила в чемпионате...

а ,чего мы и этим гордимся-СПОРТСборная Украины победила в чемпионате мира "Битва наций"...

то ли дело дивизион 1Б.... вот это гордость

Какая-то тенденция у наших доморощенных патриотов-актывистов наблюдается - годиться чужими успеха...