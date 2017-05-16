ХАЙНКЕС: «Лам - один из лучших защитников немецкого футбола»

Бывший наставник «Баварии» Юпп Хайнкес считает защитника Филиппа Лама, который по окончании сезона завершит карьеру, одним из лучших футболистов в истории немецкого футбола:
«Филипп — один из самых выдающихся игроков немецкого футбола. Надеюсь, что он станет игроком года в Германии. Он этого по-настоящему заслужил».
Высокую оценку футболисту также дал тренер «Баварии» Херман Герланд:
«С 1970-х годов я не видел в Бундеслиге подобного игрока. Просто в голове не укладывается, как так произошло, что журналисты его ни разу не признавали футболистом года. Может, он незрелищно играет, не забивает много голов, но зато стабильно выступает на невероятном уровне с 2001 года».
Источник — ФК Бавария
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